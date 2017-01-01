Активисты также потребовали освободить временно оккупированные территории.

Правый сектор митинговал под Офисом президента, требовал разорвать связи с РФ

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Правый сектор митинговал под Офисом президента, требовал разорвать связи с РФ

Члены Правого сектора под Офисом президента Владимира Зеленского провели акцию “1 декабря - начало революции“. Активисты потребовали разорвать связи с РФ и освободить оккупированные территории, пишет Цензор.

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“Организаторы заявили, что их цель - напомнить действующему Президенту, что бывает с теми, кто не может жить без “братских объятий“ Кремля“ - говорится в сообщении.

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Как сообщалось 29 ноября, украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств.

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