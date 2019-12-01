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Убитый мальчик в Киеве оказался крестником Ирины Билык

Комментариев: 0
Об этом заявила сама певица.
Ирина Билык
Ирина Билык
Фейсбук

Известная украинская певица Ирина Билык заявила о том, что расстрелянный сегодня мальчик в Киеве был ее крестником. Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

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“Не могу сидеть и делать вид,что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек,чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире,если так просто убивают людей,деток...в центре любимого города....“ - заявила певица.

Фейсбук

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Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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Теги: Ирина Билык, александр соболев, Вячеслав Соболев, Киев, расстрел
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Комментариев (1)
Антибес    01.12.2019, 23:35
Оценка:  0
Антибес
"Расстреляный сегодня мальчик"?Дебилы,а слабо так написать:"Цинично и хладнокровно расстрелянный мальчик,который даже не отстреливался"?Разве мальчик был объектом покушения,ослы?)))))
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