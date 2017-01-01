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Убитый мальчик в Киеве оказался крестником Билык

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Застреленный трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева оказался крестником певицы Ирины Билык.
В Киеве во время обстрела авто убили 3-летнего сына депутата
В Киеве во время обстрела авто убили 3-летнего сына депутата
Інформатор

Погибший во время стрельбы в центре Киева трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказался крестником певицы Ирины Билык. Об этом артистка написала она на своей странице в Facebook вечером 1 декабря.
 
"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала Билык.



Напомним, трехлетний Александр погиб в результате стрельбы, которая произошла вечером 1 декабря в самом центре Киева – на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. 

Как стало известно, во время обстрела автомобиля Rang Rover было совершено покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
 
Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

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Теги: ребенок, убийство, Ирина Билык, Соболев
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Источник: korrespondent.net

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