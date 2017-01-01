Убитый мальчик в Киеве оказался крестником Билык

Застреленный трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева оказался крестником певицы Ирины Билык.

В Киеве во время обстрела авто убили 3-летнего сына депутата Інформатор



Погибший во время стрельбы в центре Киева трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказался крестником певицы Ирины Билык. Об этом артистка написала она на своей странице в Facebook вечером 1 декабря.









Напомним, трехлетний Александр



Как стало известно, во время обстрела автомобиля Rang Rover было "Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала Билык.Напомним, трехлетний Александр погиб в результате стрельбы , которая произошла вечером 1 декабря в самом центре Киева – на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.Как стало известно, во время обстрела автомобиля Rang Rover было совершено покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

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