Журналисты узнали, что происходит в столичном ресторане Мario, где вчера убили ребенка.

В Киеве у ресторана Мario, где убили ребенка, ждут киллеров на эксперимент Страна

Журналисты узнали, что происходит на месте вчерашнего убийства сына бизнесмена Вячеслава Соболева. По информации Страны, ресторан Мario работает в штатном режиме.

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По информации издания, задержанных киллеров могут привезти к ресторану для проведения следственного эксперимента.

По словам официантки Мario, сейчас работает другая смена. У вчерашней команды сотрудников сегодня выходной.

Мы ничего не знаем и вряд ли вам кто-то что-то скажет – отметила она

В Киеве у ресторана Мario, где убили ребенка, ждут киллеров на эксперимент Страна

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Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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