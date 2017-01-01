"Не учел скорость": Новые подробности об убийстве ребенка в Киеве - журналист

Подозреваемым в убийстве 3-летнего ребенка оказался 18-летний парень.

Подозреваемым в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве у ресторана Марио оказался 18-летний парень. Об этом заявил в Facebook главред издания Цензор Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, киллер совершил выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.

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“Киллер караулил Соболева близ ресторана “Марио“, опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины“ – отметил Бутусов.

По мнению журналиста, киллер действовал не один, и это заказное покушение.

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“Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью “Обжора“. Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства“ – продолжил он.

Бутусов прокомментировал расследование убийства со ссылкой на свои источники Фейсбук

Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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