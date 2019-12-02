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В Киеве засняли передвижение эшелонов военной техники

Комментариев: 2
Эшелоны с военной техникой стали напоминанием для тех, кто забыл, что у нас война с соседом-агрессором.
Эшелоны с военной техникой и бойцами засняли в столице
Эшелоны с военной техникой и бойцами засняли в столице
секрин

В Киеве утром 2 декабря было замечено передвижение эшелонов с бойцами и военной техникой.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook спортивный журналист Руслан Свирин.

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“Эшелоны с военной техникой и бойцами сегодня утром в центре Киева как напоминание для тех, кто не знал или забыл, что у нас война с московитами“, - прокомментировал Свирин.

По его словам, УЕФА недаром разводит сборные Украины и России на жеребьевках. Так же, по мнению Свирина, украинскому баскетбольному клубу “Киев-баскет“ не стоило встречаться с красноярским “Енисеем“ не только из-за разницы во времени и семичасового перелета.

“Бог отвел, ну и ребята постарались группу выиграть“, - отметил спортивный журналист.

Как сообщалось 4 сентября, по данным ГУР, Россия направляет на Донбасс танки, САУ и минометы.

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Теги: эшалон, военная техника, война, Донбасс, Киев
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Комментариев (3)
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BROKER666    02.12.2019, 15:35
Оценка:  +7
BROKER666
охренеть новость... ну перегоняют технику на полигон для учений и шо?
ВосставшийИзБана    02.12.2019, 15:41
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Именно на полигон. Потому что это направление от Донбасса.
Кайдаш    02.12.2019, 15:08
Оценка:  0
Кайдаш
niдмockaльнuku добре відео передивились? Начувайтесь
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