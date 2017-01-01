Подозреваемые скрылись на Mitsubishi серого цвета.

В столичном ресторане Баку по адресу улица Антоновича 88 стреляли. Злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета. Полицейские объявили план-перехват Сирена, сообщает dtp.kiev.ua.

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“Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. иностранцы – гости из бывших южных республик Советского Союза“ - говорится в сообщении.

В киевском ресторане стреляли кавказцы, введен план-перехват Сирена facebook.com/dtp.kiev.ua

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“Выстрелили из травмата в лицо и убежали: пострадал наш читатель. После оформления повезут в больницу“ - продолжили в паблике.

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Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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