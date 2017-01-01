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ПС ответил на обвинения в покушении на Соболева

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Правый сектор опроверг информацию СМИ о причастности своих членов к покушению на депутата Киевоблсовета.
Ранее были задержаны двое молодых людей 18-ти и 19-ти лет, подозреваемых в покушении
Ранее были задержаны двое молодых людей 18-ти и 19-ти лет, подозреваемых в покушении
facebook.com/Правый сектор

Правый сектор сообщил, что члены организации не причастны к покушению на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева и убийству его сына. Об этом написал глава ПС Андрей Тарасенко в Facebook.

Отметим, что ранее СМИ распространили информацию о причастности членов движения к покушению на депутата.

"По сообщениям некоторых СМИ, подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к Правого сектора, поскольку подчинялись заместителю командующего УДА так называемом комбату "Червню" (Андрей Гергерт). ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору, и обращается к журналистам с требованием опровергнуть ложную информацию, которая была распространена", - заявил он.

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

 

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Теги: Киев, покушения, ребенок, стрельба, депутат, убийство, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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