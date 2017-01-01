Стрельба в кафе Киеве: новые подробности

Конфликт произошел между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной, который перерос в драку и стрельбу.

В результате стрельбы в киевском кафе Баку один мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, передает пресс-служба столичных правоохранителей.

По данным полиции, на спецлинию "102" поступило сообщение, что неустановленные лица избили посетителя ресторана и совершили несколько выстрелов в потолок. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и медики.

Конфликт возник между несколькими неизвестными и 29-летним мужчиной, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента произвел несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на авто.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения лиц, причастных к преступлению, и их задержания", – говорится в сообщении.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла новая стрельба, был введен план Перехват. Инцидент произошел в одном из кафе столицы. В результате стрельбы ранения получили несколько человек.

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