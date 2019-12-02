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Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО

Комментариев: 3
Покушение на депутата может быть связано с пост-травматическим синдромом, считает заместитель Украинской добровольческой армии.
Один из подозреваемых три года воевал на Донбассе
Один из подозреваемых три года воевал на Донбассе
Информатор

Подозреваемые в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева являются участниками АТО. Об этом сообщил командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в комментарии ТСН.

Один из задержанных - Андрей Лаврега просидел в окопе три года, был снайпером, сказал Гергерт. Он имеет орден за мужество. По его словам, такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны ушел семь месяцев назад, как ушел со словами, что больше не может", - отметил Гергерт.

В сюжете также говорится, что стреляли с номера хостела в доме через улицу. Даже имели отдельную коробку для гильзы.

"Нашли оружие, с которой было совершено это убийство. Найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, потому что это было в ночное время", - сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко. 

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

 

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Теги: Киев, покушения, ребенок, стрельба, убийство, покушение, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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hogan5cat    02.12.2019, 22:07
Оценка:  +1
hogan5cat
если одному 18-ть, а другому 19-ть то как кто-то из них мог просидеть в окопах 3 года?!?! Если в армию забирают только с 18-ти!?!?!?!?!?
nelci    02.12.2019, 22:04
Оценка:  +1
nelci
Интересно, снайпер три года сидел в окопах,( плюс 1 год на обучение), задержали двоих 18 и 19 лет, значит старший из них уже в 15 служил в армии!!!
Постмайданная брехня все растет и процветает...
Люблю_Украину    02.12.2019, 21:59
Оценка:  +1
Люблю_Украину
свободу онижедетям! у них посттравматический сидром дауна с рождения!
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