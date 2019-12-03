В Киеве появился маньяк, который охотится в районе КПИ

В сети опубликованы фотографии мужчины.

В Киеве появился маньяк, который охотиться на людей в районе КПИ. Мужчину отпускает полиция и не принимает психиатрическая лечебница.

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Детальнее о мужчине написала в Facebook жительница квартала в районе КПИ Анна Атаманюк.

По словам девушки, поздно вечером мужчина бежал за ней с ножом по неосвещенном переулке.

Это Метрофан Андрей (так он представился), сегодня в 21.20 на Полевой (район КПИ) возле моего дома в переулке где нет освещения я его встретила, он бежал за мной с ножом, до меня бежал за мужчиной но споткнулся и упал, мужчина пожалел его и не вызвав полицию отпустил, - написала девушка.

По ее словам, днем ранее маньяка уже забирала полиция. Его передали в психиатрическую больницу на лечение. Между тем, оттуда его отпустили из-за жалости.

Мужчину неоднократно увозила полиция Facebook/Анюта Атаманюк

Мы же с несколькими жильцами соседних домов (и с мужчиной который его ранее пожалел) вызвали полицию и пишем заявление, - добавила она.

У киевлян есть сомнения касательно того, что мужчина понесет наказания за свое поведение. Полицейские даже пытались отговорить людей не писать заявление.

Говорят что нам придется ходить по судам и по полициям, а это хлопотно и т.д, - написала киевлянка.

Пост киевлянки Facebook/Анюта Атаманюк

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Также девушка опубликовала несколько фотографий опасного мужчины.

Напомним, в Херсоне маньяк изнасиловал и задушил женщину. Преступника нашли благодаря камерам наблюдения.

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