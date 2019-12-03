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В Киеве появился маньяк, который охотится в районе КПИ

Комментариев: 24
В сети опубликованы фотографии мужчины.
Опасный мужчина
Опасный мужчина
Facebook/Анюта Атаманюк

В Киеве появился маньяк, который охотиться на людей в районе КПИ. Мужчину отпускает полиция и не принимает психиатрическая лечебница. 

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Детальнее о мужчине написала в Facebook жительница квартала в районе КПИ Анна Атаманюк.

По словам девушки, поздно вечером мужчина бежал за ней с ножом по неосвещенном переулке.

Это Метрофан Андрей (так он представился), сегодня в 21.20 на Полевой (район КПИ) возле моего дома в переулке где нет освещения я его встретила, он бежал за мной с ножом, до меня бежал за мужчиной но споткнулся и упал, мужчина пожалел его и не вызвав полицию отпустил, - написала девушка.

По ее словам, днем ранее маньяка уже забирала полиция. Его передали в психиатрическую больницу на лечение. Между тем, оттуда его отпустили из-за жалости.

Мужчину неоднократно увозила полиция
Мужчину неоднократно увозила полиция
Facebook/Анюта Атаманюк

Мы же с несколькими жильцами соседних домов (и с мужчиной который его ранее пожалел) вызвали полицию и пишем заявление, - добавила она.

У киевлян есть сомнения касательно того, что мужчина понесет наказания за свое поведение. Полицейские даже пытались отговорить людей не писать заявление.

Говорят что нам придется ходить по судам и по полициям, а это хлопотно и т.д, - написала киевлянка.

Пост киевлянки
Пост киевлянки
Facebook/Анюта Атаманюк

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Также девушка опубликовала несколько фотографий опасного мужчины.

Напомним, в Херсоне маньяк изнасиловал и задушил женщину. Преступника нашли благодаря камерам наблюдения.

 

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Теги: маньяк, Киев, ЧП, нож, нападение
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Комментариев (24)
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dron29    03.12.2019, 20:09
Оценка:  +3
dron29
Так убегала, что стала и пофоткала))
black-antigen    03.12.2019, 15:30
Оценка:  -2
black-antigen
Пишу для тех 65% хахло-терпил, которые против короткостволов. Желаю вам встретить его прямо сейчас. Пообщаетесь с человеком, мокрыми трусами отбиваться будете.... )))
LeonMaster    03.12.2019, 16:09
Оценка:  +1
LeonMaster
Есть трусы, криворукие, глупые и мужики-бабы, которые чувствуют себя мужиком только с пистолетом в кармане. Для них пистолет как для обезьяны граната, опасность для общества. Есть нормальные мужики, которым не нужен пистолет чтобы отбиться от сумасшедшего бомжа.
LeonMaster    03.12.2019, 16:10
Оценка:  0
LeonMaster
Лично я за короткоствол, но не для всех, тем для кого это решение всех проблем нет, тех кто не имеет подготовки нет, тем кто истеричка и будет палить без повода в каждого бомжа, промахнется и попадет по детям и женщинам - нет. Тем кто может постоять за себя БЕЗ пистолета, вот тем можно и пистолет.
nommu1    04.12.2019, 03:34
Оценка:  0
nommu1
'но не для всех'
детсад. никто не будет в реальности так выдавать оружие
nommu1    04.12.2019, 03:33
Оценка:  +1
nommu1
'Желаю вам встретить его прямо сейчас'
харе бредить. тебе тоже можно пожелать встретить все то г-но, которое приобретет оружие
advokit    03.12.2019, 15:24
Оценка:  +1
advokit
Бошку проломити бітою і на цьому його походеньки скінчаться!
ВладиславII    03.12.2019, 15:04
Оценка:  -1
ВладиславII
Это не полиция - детский сад! За исключением отдельных сотрудников "старой школы", это малолетние засранцы: большинство из которых ничего не знают, ничего не умеют, ничему не хотят учится и боятся работать.
СтальнаяКрыса    03.12.2019, 14:13
Оценка:  -5
СтальнаяКрыса
Если девушка хорошо владеющая рукопашным боем и хорошо знающая правила самозащиты, выступит в качестве приманки, а затем изобьет его и сделает инвалидом, при этом погоню и нападение на неё будет записано на видео, будет ли на неё заведено уголовное дело? Знаю такую была в АТО, и ватникам дала жару.
СтальнаяКрыса    03.12.2019, 14:15
Оценка:  -5
СтальнаяКрыса
Живёт в Закарпатье, но может приехать к нам в гости. Она любит за себя постоять.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.12.2019, 15:25
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Хорош сказки выдумывать.
LeonMaster    03.12.2019, 16:12
Оценка:  0
LeonMaster
Будет. Идея хороша, зря заминусили, НО. Большой риск для приманки, очень большой, и подставу, а значит умысел на членовредительство, а не самозащита, даже неопытный следак увидит сразу. Сколько следак сотен преступлений раскрывал, и сколько раз ты/девушка маскировала какие-то действие?
LeonMaster    03.12.2019, 16:14
Оценка:  0
LeonMaster
патриотов бы на него, а то защитники арийских сов вечно где-то отсиживаются, когда простых людей грабят и убивают, занимаются рукопашкой, качаются, кричать о патриотизме, а как реальная помощь нужна и след простыл.
Хотя в конкретно этом случае,бить психа, тут все вопросы к полиции и законам
Avenger_    03.12.2019, 13:41
Оценка:  +5
Avenger_
Что значит "отпускает полиция?"
Значит надо привлекать тех кто не исполняет служебные обязанности.
farfalle    03.12.2019, 13:52
Оценка:  +3
farfalle
она вообще не выполняет своих функций
ИИИИИИИИИИ    03.12.2019, 13:29
Оценка:  +9
ИИИИИИИИИИ
Полицаи совсем охренели? По улицам за людьми бегает неадекват с ножом. Это уже уголовная статья, даже 2. Ношение холодного оружия и покушение на убийство. Нужно, чтобы он сначала кого-то подрезал?
LERMI_    03.12.2019, 14:09
Оценка:  +4
LERMI_
якщо ви думаєте що експертиза віднесе те що на відео до холодної зброї то ви помиляєтесь!
Потому_что    03.12.2019, 13:04
Оценка:  +11
Потому_что
Вот и вся работы недореформированной полиции, когда вас убьют, тогда и пишите заявление.
navigator2    03.12.2019, 12:55
Оценка:  +9
navigator2
агресивний бомж
ВладиславII    03.12.2019, 15:14
Оценка:  -6
ВладиславII
Наследие майдана!
Sancho-s    03.12.2019, 15:45
Оценка:  +1
Sancho-s
Долб.....б, это наследие твоих родителей
Бувший_зхiдняк    03.12.2019, 12:36
Оценка:  -3
Бувший_зхiдняк
почему маньяк? обычный гражданин
LERMI_    03.12.2019, 14:10
Оценка:  +1
LERMI_
хіба що для рососії!
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