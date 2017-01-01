Зима в Киеве началась по расписанию: Реакция соцсетей

В Киеве зима началась по расписанию - 1 декабря.

В Киеве началась настоящая зима: понизилась температура, пошел снег. Несмотря на то, что автомобилисты испытывают проблемы по пути на работу, многие киевляне радуются первому снегопаду.

А что происходит в других городах?

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня в Украине будет прохладно. Вероятны обильные осадки.

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