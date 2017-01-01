Зима в Киеве началась по расписанию: Реакция соцсетей
В Киеве зима началась по расписанию - 1 декабря.
В Киеве началась настоящая зима: понизилась температура, пошел снег. Несмотря на то, что автомобилисты испытывают проблемы по пути на работу, многие киевляне радуются первому снегопаду.
Ты пришел... А я ждала... 😊 #снег #зима pic.twitter.com/NxtMNsyB8d— Dina (@Dina89285614) 3 декабря 2019 г.
В Украину идут снегопады - https://t.co/5NZ1XWm2gR #Киев #Новости #Украина pic.twitter.com/lg7U8kMJGX— Новости Киева (@kievnews_net) 3 декабря 2019 г.
- А что происходит в других городах?
Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня в Украине будет прохладно. Вероятны обильные осадки.
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