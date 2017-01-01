Закон не будет распространяться на физ лиц(не субъект предпринимательской деятельности) и плательщиков единого налога первой группы.

Под ВР снова митингуют предприниматели, выступают против кассовых аппаратов Укринформ

У стен Верховной Рады митингуют предприниматели. Они требуют отменить законы о кассовых аппаратах и детенизации расчетов в сферах торговли и услуг, сообщает Укринформ.

Читай также: В Киеве митингуют против законов о детенизации расчетов

Соответствующие законы были одобрены народными депутатами 20 сентября 2019 года. Речь идет о законах №1053-1 и №1073. После принятия законы получили номера 128-IX и 129-IX. С этого дня и начались митинги.

Несмотря на протест предпринимателей законы были подписаны главой ВР 4 октября и президентом Зеленским 17 октября.

Читай также: Зеленский по ФОПам: Наши ребята на правильном пути

“Норма о “кэшбеке“ вступает в силу с 1 октября 2020 года. Также с 1 октября 2020 будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом следующем), которые до этого применяются в ограниченном размере“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что половина нынешних министров ранее были “ФОПами“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.