В Буче Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на пешехода

В 35 километрах от Киева произошло страшное ДТП с летальным исходом.

В городе Буча Киевской области произошло страшное ДТП - Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на пешехода. Он умер на месте, пишет Киев Оперативный.

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“Страшное ДТП произошло в городе Буча. По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche не пропустил маршрутку и въехал в ей в бок. В результате столкновения маршрутка перевернулась. К сожалению, в это время поблизости проходил мимо пешеход, на которого и перевернулась маршрутка. Без шансов на жизнь“ - говорится в сообщении.

В Буче Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на ... 0:00 / 01:12

Напомним, в России перевернулся автобус с украинцами: 14 пострадавших. Пассажирский автобус направлялся из Запорожья в Воронеж. Авария произошла в условиях снегопада.

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