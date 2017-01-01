Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Буче Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на пешехода

Комментариев: 0
В 35 километрах от Киева произошло страшное ДТП с летальным исходом.
Пешеход скончался на месте ДТП
Пешеход скончался на месте ДТП
Скриншот

В городе Буча Киевской области произошло страшное ДТП - Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на пешехода. Он умер на месте, пишет Киев Оперативный.

Читай также: Под Донецком перевернулся автомобиль ОБСЕ

“Страшное ДТП произошло в городе Буча. По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche не пропустил маршрутку и въехал в ей в бок. В результате столкновения маршрутка перевернулась. К сожалению, в это время поблизости проходил мимо пешеход, на которого и перевернулась маршрутка. Без шансов на жизнь“ - говорится в сообщении.

В Буче Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на ...
0:00 / 01:12

Напомним, в России перевернулся автобус с украинцами: 14 пострадавших. Пассажирский автобус направлялся из Запорожья в Воронеж. Авария произошла в условиях снегопада.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Буча, ДТП, Порше, маршрутка, смерть, пешеход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь