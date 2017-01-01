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В центре Киева горит элитный ЖК

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На месте происшествия работают спасатели столичного управления ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется.

В центре столицы в одном из домов элитного жилого квартала Новопечерские липки произошел пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как сообщается, на месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Китае загорелся высотный жилой дом. Сообщалось, что огонь стремительно распространяется по внешней обшивке 25-этажного здания на верхние этажи.

Также в Киеве горел детсад, на месте спасатели обнаружили тело сторожа.

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Теги: Киев, видео, дом, пожар, многоэтажка
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Источник: korrespondent.net

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