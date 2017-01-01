Прогон моста весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат.

Движение по Шулявскому путепроводу будет открыто до конца года пресс-служба КГГА

Голландские троители установили последний прогон нового Шулявского путепровода в Киеве, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По информации пресс-службы, конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

"После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения. В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Установлена последняя секция Шулявского моста

Кроме того, сообщается, что постоянная комиссия Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития рассмотрела вопрос выкупа цеха № 5 акционерного общества "Первый киевский машиностроительный завод" и приняла положительное решение.

Ранее Наші гроші сообщали, что Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн. Было указано также, что до 1 августа были выполнены работы на 60 млн грн.

Напомним, что в Киеве уже установлен прогон Шулявского моста над проспектом Победы. При возведении путепровода используются мощные домкраты, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы.

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