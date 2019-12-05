Танцуют и переодеваются: Полицейские Киева запустили скандальный челлендж

Количество просмотров скандального видео составило более 120 тысяч.

Полицейские выкладывают видео в одной из китайских соцсетей Скриншот

Столичные полицейские завели аккаунт в соцсетях и запустили танцевальный челлендж. Пользователи Сети на видео отреагировали неоднозначно: одни ругают, другие хвалят. Зачем это правоохранителям — читайте далее.

Видео снимаются в раздевалке полицейского участка, а публикуются в молодой социальной сети возрастом от 13 до 24 лет.

Мы хотели быть с ними на одной волне — объясняют полицейские

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Полицейские ответили тем, кто считает, что правоохранителям нечем заняться. По их словам, видео снималось в выходной и если хоть у одного подростка появится больше доверия к полиции, то время не жаль.

Ранее в Киеве подростки пытали мужчину ради популярности в Instagram.

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