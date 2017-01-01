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Русский шансон: Жовтневый палац остановил продажу билетов на концерт "Вороваек"

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Группа исполняет украинофобские песни.
Русский шансон: Жовтневый палац остановил продажу билетов на концерт "Вороваек"
© скриншот
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  • В соцсетях люди просят СБУ разобраться с ситуацией
  • В соцсетях люди просят СБУ разобраться с ситуацией
  • В соцсетях люди просят СБУ разобраться с ситуацией
  • В соцсетях люди просят СБУ разобраться с ситуацией
Русский шансон: Жовтневый палац остановил продажу билетов на концерт "Вороваек"
В соцсетях люди просят СБУ разобраться с ситуацией
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Международный центр культуры и искусств “Жовтневый палац“ в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта российской блатной группы “Воровайки“.

Об этом говорится в заявлении администрации “Жовтневого палаца“.

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“В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы “Воровайки“ в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор“, - говорится в заявлении.

При этом, на сайтах по продаже билетов относительно концерта в Киеве российских “Вороваек“  сообщалось, что сейчас продажа приостановлена. Затем с сайтов исчезли анонсы концертов группы в Одессе и Киеве.

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Стоит отметить, что этот музыкальный коллектив исполняет украинофобские песни, а также, по данным СМИ, выступала на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщалось В филармонии города Одесса на 9 февраля 2020 года запланирован концерт российской украинофобской группы “Воровайки“. Кроме Одессы, “Воровайки“ собираются выступить в Киеве, Харькове, Николаеве. 
 

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Теги: украинофобы, россиянки, Одесса, гастроли, СБУ
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