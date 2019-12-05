В Киеве столкнулись сразу 5 авто и образовали огромный затор

Чудом в аварии не пострадал никто из людей.

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Масштабное ДТП произошло сегодня утром на улице Богатырской в Оболонском районе столицы. Около 9 часов по невыясненной пока причине здесь столкнулось сразу 5 автомобилей, сообщает “Магнолия-ТВ“.

Как рассказал один из участников аварии, все машины двигались в крайнем правом ряду, и вдруг один автомобиль впереди всех почему-то резко затормозил. Чтобы избежать столкновения водитель Mitsubishi вывернул вправо руль, однако это не помогло и дальше все машины, которые ехали сзади по инерции “догнали“ друг друга.

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К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Чего не скажешь о машинах. В результате аварии свободной осталась всего одна полоса движения, поэтому в направлении центра Киева образовался огромный затор.

Напомним, В Днепре по принципу домино столкнулись сразу несколько машин. На месте работает скорая помощь и несколько экипажей патрульных.

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