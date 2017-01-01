В Киеве напротив цирка снова "крутили порно"

Городские власти в сбое работы информационных стендов винят хакеров.

В Киеве на остановке общественного транспорта напротив цирка снова случился неприятный инцидент с информационным стендом. Дело в том, что вместо карт стенд демонстрировал "взрослый контент", пишет ТСН.

Об инциденте сообщил местный житель, который разместил видео со стендом в социальной сети.

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"Чтобы не было холодно ждать транспорт - можно согреться горячим видео. В Киеве власть подумала о людях - городской справочник возле цирка показывает порнушку", - написал он.

Городские власти прокомментировали инцидент, обвинив в случившемся хакеров. По информации КГГА, "взрослый контент" демонстрировался не более 15 минут. После стенд починили.

Напомним, это не первый случай с данным стендом. Ранее он тоже демонстрировал "взрослое видео".

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