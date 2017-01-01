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В Крещатике на женщину упала строительная конструкция

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Пострадавшая госпитализирована с травмой головы.
На Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания
На Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания
facebook.com/KyivOperativ

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В Киеве на центральной улице Крещатик 5 декабря на прохожих обрушились металлические строительные леса. В результате пострадала одна женщина.

Об этом сообщает сообщество “Киев оперативный“ на странице в соцсети Facebook.

“На Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания, но с техникой безопасности явно что-то не так, поскольку строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована“, - говорится в сообщении.

Вторая прохожая успела отскочить
Вторая прохожая успела отскочить
facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 25 октября, лифт раздавил ремонтника на стройке в Киеве.

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Теги: стройка, Киев, обраушение
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