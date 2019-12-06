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В Киеве "заминировали" центральный вокзал

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Помещение железнодорожного вокзала проверяют специалисты. На месте также дежурят спасатели и медики.
Центральный железнодорожный вокзал
Центральный железнодорожный вокзал
kiev.informator.ua

Ранним утром 6 декабря в Киеве по линии 102 поступило сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала. На место были направлены экстренные службы города, сообщает Информатор.

Отмечается, что вызов поступил около 05:20.

Правоохранители проводят проверку помещений. Аноним заявил, что взрывчатка находится в здании центрального вокзала. Никаких подробностей он не сообщил. На месте работают полицейские, а также дежурят спасатели и медики.

Напомним, на минувших выходных в Киеве также искали взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале.

Ранее сообщалось, что киевского "минера-рецидивиста" приговорили к шести годам заключения.

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Теги: Киев, вокзал, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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