Знакомство в интернете: В Киеве парень устроил женщине "свидание" с трупом

На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.

Читай также: Знакомство в интернете: иностранец задушил киевлянку

В Киеве улица Якуба Колоса, 17, в ночь на 6 ноября после знакомства в Интернете мужчина привел на свидание в квартиру женщину, но стал ей угрожать и показал труп с пакетом на голове. К счастью, женщине удалось убежать и она позвонила в полицию.

Об этом сообщает "Информатор".

Как позже она рассказала правоохранителям, киевлянка познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.

Читай также: В Киеве поймали "брачного" афериста

При выяснении деталей патрульным полицейским удалось определить и задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался. Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.

Как сообщалось 22 ноября, новый знакомый из интернета ограбил женщину в Белой Церкви.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram