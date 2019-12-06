Укол в шею: У киевского таксиста украли авто

Инцидент произошел под Бояркой.

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В Киеве злоумышленники усыпили водителя такси неизвестным веществом и похитили у него автомобиль с документами.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Судя по публикации, таксист взял заказ и перевозил двух пассажиров, которые попросили его остановиться, чтобы взять кофе. Клиенты угостили мужа кофе и продолжили свой маршрут на такси в пункт назначения. Уже там у таксиста начал пропадать зрение, а после вкола в шею он потерял сознание.

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Отмечается, что пришел в себя таксист уже в районе Боярки, где его привели в чувство неравнодушные люди. Пассажиры похитили у него автомобиль Toyota Corolla 2009 года выпуска (AA5918IE), документы и другие вещи, которые находились в транспорте.

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 3 декабря, таксисты пришли на помощь коллеге и спасли его от смерти в Сумской области.

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