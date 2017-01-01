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Столб черного дыма над Киевом: Горят склады рядом с БЦ "Каштан"

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Огнем охвачены склады с одеждой, информации о пострадавших нет.
Столб черного дыма над Киевом: Горят склады рядом с БЦ "Каштан"
© Фейсбук Геннадия Кривошеи
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Столб черного дыма над Киевом: Горят склады рядом с БЦ "Каштан"
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Киевляне делятся в социальных сетях фотографиями огромного столба черного дыма, возникшего на окраине столицы в районе пересечения проспекта Победы и Кольцевой дороги.

По информации “Киев Оперативный“, на проспекте Победы, 123, горит склад на парковке БЦ “Каштан“. На месте уже работают бойцы пожарной охраны ГСЧС. Информации о пострадавших нет.

По сообщениям в социальных сетях, на складе хранится готовая одежда. Черный столб дыма видно за несколько километров от места возгорания.

Напомним, спасатели всю ночь разбирали завалы на месте смертельного пожара в одесском колледже. При этом удалось обнаружить тело взрослой женщины – второй жертвы огня.

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Теги: пожар, дым, склад
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