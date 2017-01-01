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Киевских школьников засняли за опасным зимним развлечением

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Пользователи сети комментируют поведение детей.
Киевских школьников засняли за опасным зимним развлечением
© facebook.com/Анатолій Захарченко
Фото 1/4
  • Неравнодушный киевлянин опубликовал фото опасного развлечения детей
  • Неравнодушный киевлянин опубликовал фото опасного развлечения детей
  • Неравнодушный киевлянин опубликовал фото опасного развлечения детей
  • Неравнодушный киевлянин опубликовал фото опасного развлечения детей
Киевских школьников засняли за опасным зимним развлечением
Неравнодушный киевлянин опубликовал фото опасного развлечения детей
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В Киеве на жилмассиве Виноградарь ученики одной из школ устроили опасные для жизни игры на тонком льду Голубого озера.

О развлечениях школьников сообщил пользователь Анатолий Захарченко на своей странице в соцсети Facebook.

Местный житель отмечает, что детей не остановил тот факт, что лед в тот день был совсем тонкий, а в некоторых местах и вовсе виднелись большие проталины.

“А родители думают, что дети в школе“, - добавил Захарченко. 

Мнения пользователей по этому инциденту, как ни странно, разделились. 

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Некоторые не видят в событии особой опасности и отмечают: “все такими были в детстве“; “Пусть развиваются, главное - чтобы без плохого ...“, “Да ладно, все мы в школе учились, во всех бывали такие “уроки“.

Один из комментаторов резонно заметил “Все в детстве так делали, но профилактическую беседу никто не отменял“.

Как сообщалось 6 марта, в Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед.

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Теги: лед, озеро, дети, Киев, школа
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