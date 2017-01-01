Пожар на складах в Киеве ликвидирован: Подробности

Горел металлический ангар, из соседнего здания пришлось эвакуировать 40 человек.

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Огнеборцы ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории бывшей швейной фабрики “Каштан“ по улице Победы, 123 в Киеве. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики “Каштан“ в одноэтажном отдельно расположенном металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 м. кв, - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. В 12:20 пожар был локализован, а в 13:03 – ликвидирован.

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К тушению огня было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.

Как отмечает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве, в связи с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, спасатели вывели оттуда на безопасное расстояние 40 человек. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, спасатели не надеются найти выживших под завалами сгоревшего колледжа в Одессе. Сейчас пропавшими считаются 14 человек.

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