ТРЦ на Почтовой площади: Застройщик вновь пытался получить разрешение

В 2015 году на Почтовой площади во время подготовительных работ к строительству ТРЦ археологи нашли артефакты XI-XII веков.

Строительные работы на Почтовой начались еще в 2012 году stroyobzor.ua

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Инвестор незаконного строительства торгового центра на Почтовой площади ООО “Хенсфорд Украина“ пытался отменить решение Окружного административного суда об отмене градостроительных требований и ограничений земельного участка.

Об этом сообщила активистка Анабелла Морин на своей странице в Facebook.

Апелляционный административный суд Киева отказал ООО “Хенсфорд Украина“ в удовлетворении исковых требований.

Незаконное строительство ТРЦ хотели начать под видом реконструкции транспортной развязки.

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Напомним, строительные работы на Почтовой начались еще в 2012 году. Компания “Хенсфорд Украина“ планировала построить под Почтовой площадью ТРЦ.

В 2015 году на Почтовой площади во время подготовительных работ к строительству ТРЦ археологи нашли артефакты XI-XII веков.

Позже город разорвал договор с инвестором строительства ТРЦ на Почтовой.

Киевская активистка рассказала о ходе суда скриншоты

Как сообщалось в августе 2018 года, активисты пригрозили не пустить археологов на раскопки под Почтовой площадью.

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