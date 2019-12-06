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ТРЦ на Почтовой площади: Застройщик вновь пытался получить разрешение

Комментариев: 1
В 2015 году на Почтовой площади во время подготовительных работ к строительству ТРЦ археологи нашли артефакты XI-XII веков.
Строительные работы на Почтовой начались еще в 2012 году
Строительные работы на Почтовой начались еще в 2012 году
stroyobzor.ua

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Инвестор незаконного строительства торгового центра на Почтовой площади ООО “Хенсфорд Украина“ пытался отменить решение Окружного административного суда об отмене градостроительных требований и ограничений земельного участка.

Об этом сообщила активистка Анабелла Морин на своей странице в Facebook.

Апелляционный административный суд Киева отказал ООО “Хенсфорд Украина“ в удовлетворении исковых требований.

Незаконное строительство ТРЦ хотели начать под видом реконструкции транспортной развязки.

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Напомним, строительные работы на Почтовой начались еще в 2012 году. Компания “Хенсфорд Украина“ планировала построить под Почтовой площадью ТРЦ.

В 2015 году на Почтовой площади во время подготовительных работ к строительству ТРЦ археологи нашли артефакты XI-XII веков.

Позже город разорвал договор с инвестором строительства ТРЦ на Почтовой.

Киевская активистка рассказала о ходе суда
Киевская активистка рассказала о ходе суда
скриншоты

Как сообщалось в августе 2018 года,  активисты пригрозили не пустить археологов на раскопки под Почтовой площадью.

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Теги: Почтовая площадь, Киев, музей, археологи, ТРЦ, застройщик
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Комментариев (1)
Rikstal    06.12.2019, 17:38
Оценка:  0
Rikstal
будемо радіти тоді, коли там буде побудовано щось історично-туристично привабливе.
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