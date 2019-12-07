В Киеве патрульные спасли окровавленную женщину от самой себя
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Патрульные полицейские в Киеве спасли жизнь женщины, которая прямо на остановке общественного транспорта решила ударить себя ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Около 5 часов утра 6 декабря в полицию поступило сообщение от медиков, которые первыми прибыли по вызову и пытались помочь неизвестной. Женщина не подпускала врачей к себе, угрожая завершить задуманное.
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Когда прибыли правоохранители, ситуация повторилась, однако патрульные решили действовать хитростью.
Полицейский Роман Жуковский подобрал шапку женщины, которую та обронила неподалеку, и предложил надеть, ссылаясь на холод. Едва лишь она позволила ему приблизиться к себе, Роман быстро вырвал нож из ее рук. После этого женщину передали медикам.
Пресс-служба полиции также опубликовала оперативное видео с места происшествия.
Напомним, появилось видео, как турецкий водитель бросался на черниговских полицейских с монтировкой. Иностранец с самого начала вел себя эмоционально.
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