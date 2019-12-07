В Киеве полицейские спасли женщину от самоубийства

Копы смогли хитростью подойти к женщине и вырвать из ее руки нож, которым она намеревалась себя зарезать.

В Киеве на остановке общественного транспорта женщина хотела совершить самоубийство с помощью ножа. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Так, в полицию поступил вызов от работников скорой помощи. Медики не могли подойти ближе к женщине с ножом, чтобы оказать ей медицинскую помощь, ведь она держала нож у живота и угрожала себя порезать.

"За несколько минут патрульные прибыли на место происшествия, но женщина и их не подпускала к себе ближе, чем на несколько метров. Каждый раз, когда полицейские пытались подойти ближе, она все больше нервничала и предупреждала, что если кто приблизится в ее сторону, то она завершит свой план - совершит самоубийство", - сообщили в патрульной полиции.

Сообщается, что патрульный быстро придумал способ, как отвлечь ее внимание и подойти ближе. Он заметил, что женщине было холодно, а ее шапка лежала неподалеку на тротуаре. Подобрав шапку, он предложил женщине ее одеть, но она не захотела отпускать нож. Тогда инспектор предложил ей свою помощь и, сократив расстояние, рывком вырвал нож из ее рук.

Женщину сразу передали медиками для оказания экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские отговорили от самоубийства двух мужчин.

Перед этим житель Киевской области застрелился в отделении полиции. Он освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям.

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