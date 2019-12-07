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В Киеве открыли памятник медикам, погибшим в АТО

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За время российской агрессии на Донбассе погибли 65 медицинских работников.
В Киеве открыли памятник медикам, погибшим в АТО
© armyinform.com.ua
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В Киеве открыли памятник медикам, погибшим в АТО
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В пятницу, 6 декабря, на территории Киевского Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь“ (НВМКЦ) состоялось торжественное открытие памятного знака “Лицо войны“, посвященного военнослужащим медицинской службы, погибшим, спасая жизни защитников Украины в районе проведения боевых действий. Об этом говорится в материале информационного агентства Министерства Обороны Украины “Армия Inform“.

Военные медики с первых дней войны с достоинством выполняют обязанности по оказанию медицинской помощи нашим раненым воинам, иногда рискуя и собственной жизнью. 65 медработников погибли, выполняя обязанности на войне, - отметил начальник медицинской службы ВС Украины, генерал-майор медслужбы Игорь Хоменко.

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После чествования героев минутой молчания, открыть мемориал “Лицо войны“ выпала честь авторам инициаторам его создания - руководителю автомобильной службы капитану Юрию Слипчуку и ветерану АТО Игорю Симутину.

Благодаря совместным усилиям нашего коллектива и значительной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием “Таблетка“. На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые изо всех сил спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, сложивших головы за Украину, которых мы всегда будем помнить! - отметил капитан Слипчук.

Напомним, погибший год назад на учениях экипаж Су-27 почтили памятником. Монумент в честь украинско-американской пары пилотов открыли в месте их гибели на Винничине.

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Теги: памятник, медики, АТО, ООС
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Комментариев (3)
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BabaYul    07.12.2019, 17:29
Оценка:  0
BabaYul
Людей конечно жаль. Но автор этого проковырянного гвоздями "шедевра" явно эпический дурачок. Богата украинская земля дебилами.
fkrfyfan    07.12.2019, 17:25
Оценка:  0
fkrfyfan
Если бы хряк с пастором не полезли на Донбасс с галицайскими карателями, ничего бы этого не было
Путин_xyйло    07.12.2019, 17:51
Оценка:  0
Путин_xyйло
fkrfyfan Если бы Xyйлo не сунулось рвать на части Украину, может быть мы еще были "славяни_братя"
Ясно тебе федераст!
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