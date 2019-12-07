В Киеве открыли памятник медикам, погибшим в АТО

За время российской агрессии на Донбассе погибли 65 медицинских работников.

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В пятницу, 6 декабря, на территории Киевского Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь“ (НВМКЦ) состоялось торжественное открытие памятного знака “Лицо войны“, посвященного военнослужащим медицинской службы, погибшим, спасая жизни защитников Украины в районе проведения боевых действий. Об этом говорится в материале информационного агентства Министерства Обороны Украины “Армия Inform“.

Военные медики с первых дней войны с достоинством выполняют обязанности по оказанию медицинской помощи нашим раненым воинам, иногда рискуя и собственной жизнью. 65 медработников погибли, выполняя обязанности на войне, - отметил начальник медицинской службы ВС Украины, генерал-майор медслужбы Игорь Хоменко.

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После чествования героев минутой молчания, открыть мемориал “Лицо войны“ выпала честь авторам инициаторам его создания - руководителю автомобильной службы капитану Юрию Слипчуку и ветерану АТО Игорю Симутину.

Благодаря совместным усилиям нашего коллектива и значительной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием “Таблетка“. На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые изо всех сил спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, сложивших головы за Украину, которых мы всегда будем помнить! - отметил капитан Слипчук.

Напомним, погибший год назад на учениях экипаж Су-27 почтили памятником. Монумент в честь украинско-американской пары пилотов открыли в месте их гибели на Винничине.

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