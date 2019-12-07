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Автомобиль упал с моста в Киеве

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Возле станции метро Левобережная автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал. Пострадала 50-летняя женщина, находившаяся за рулем машины. Ее госпитализировали на скорой.
В Киеве с моста упал автомобиль, есть пострадавшие
В Киеве с моста упал автомобиль, есть пострадавшие
Інформатор

В Киеве автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Об этом сообщает Информатор в субботу, 7 декабря.

Инцидент произошел возле станции метро Левобережная. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

 

Cмотрите фотогалерею: Автомобиль упал с моста в Киеве

 

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Также сообщается, что за рулем находилась 50-летняя женщина, ее госпитализировали медики. По предварительной информации, у нее черепно-мозговая травма.

В момент падения автомобиля с моста на тротуаре пешеходов не было. Правоохранители оградили автомобиль, при этом сообщив о возможном возгорании и взрыве автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.

А несколькоми днями ранее два человека погибли в ДТП с участием Porsche и маршрутки под Киевом.

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Теги: Киев, ДТП, мост, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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