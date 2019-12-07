Автомобиль упал с моста в Киеве
В Киеве автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Об этом сообщает Информатор в субботу, 7 декабря.
Инцидент произошел возле станции метро Левобережная. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
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В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Также сообщается, что за рулем находилась 50-летняя женщина, ее госпитализировали медики. По предварительной информации, у нее черепно-мозговая травма.
В момент падения автомобиля с моста на тротуаре пешеходов не было. Правоохранители оградили автомобиль, при этом сообщив о возможном возгорании и взрыве автотранспорта.
Ранее сообщалось, что в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.
А несколькоми днями ранее два человека погибли в ДТП с участием Porsche и маршрутки под Киевом.
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