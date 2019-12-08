В Киеве на Подоле сгорела СТО, повреждены автомобили

Здание шиномонтажа выгорело полностью, но распространения огня удалось избежать. Никто не пострадал.

Огонь тушили 10 спасателей и две единицы техники Інформатор

В ночь на воскресенье в Киеве произошел пожар в здании шиномонтажа на улице Набережно-Луговая. Об этом сообщает Информатор 8 декабря.

Информация о возгорании была получена в 02:10 ночи. Огонь охватил около 60 квадратных метров одноэтажного строения.

"В нескольких метрах от него стояли припаркованные автомобили, часть из которых получили небольшие повреждения пламенем. Высокая температура подпортила внешний вид Mercedes, Subaru и Toyota. Строение выгорело полностью, но распространения огня удалось избежать. Обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Огонь тушили 10 спасателей и две единицы техники.

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Ранее на этой неделе в Киеве сгорели три припаркованных автомобиля. Возгорание возникло в автомобиле Mazda CX-7. Огонь перекинулся на рядом расположенные Peugeot и Hyundai Tucson.

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