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Перед встречей Зеленского с Путиным на Майдане собрали вече

Комментариев: 3
В преддверии саммита в Париже в Киеве проходят митинги.
Люди делятся своими мыслями по поводу предстоящего политического события
Люди делятся своими мыслями по поводу предстоящего политического события
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В воскресенье, 8 декабря, накануне саммита в “нормандском формате“, который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря, в Киеве на Майдане проходит акция “Красные линии для Зеленского“.

24 канал проводит онлайн-трансляцию мероприятия.

Как сообщалось 6 декабря, экс-президент Украины Порошенко дал президенту Зеленскому четыре совета перед “нормандским саммитом“.

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Теги: нормандский саммит, Майдан
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Комментариев (4)
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kapablankas    08.12.2019, 15:24
Оценка:  0
kapablankas
свезли ОВЕЧЬЕ
PomoikaZE    08.12.2019, 15:16
Оценка:  0
PomoikaZE
Самое большое зло для Украины - это Григян. Она будет мутить воду всегда, т.к. ничего кроме как Украину ничего не умеет. На сколько был неприятен Янукович, но с ней он поступил абсолютно верно.
Антибес    08.12.2019, 15:15
Оценка:  0
Антибес
ВИЧе-инфицированные с"майданом мозга"-это приговор.)))))
Без_пейсов    08.12.2019, 14:29
Оценка:  +1
Без_пейсов
Петькины холуи рисовали красные линии на майдане
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