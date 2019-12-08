Перед встречей Зеленского с Путиным на Майдане собрали вече
В преддверии саммита в Париже в Киеве проходят митинги.
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В воскресенье, 8 декабря, накануне саммита в “нормандском формате“, который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря, в Киеве на Майдане проходит акция “Красные линии для Зеленского“.
24 канал проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
Как сообщалось 6 декабря, экс-президент Украины Порошенко дал президенту Зеленскому четыре совета перед “нормандским саммитом“.
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