Перед встречей Зеленского с Путиным на Майдане собрали вече

В преддверии саммита в Париже в Киеве проходят митинги.

Люди делятся своими мыслями по поводу предстоящего политического события скриншот

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В воскресенье, 8 декабря, накануне саммита в “нормандском формате“, который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря, в Киеве на Майдане проходит акция “Красные линии для Зеленского“.

24 канал проводит онлайн-трансляцию мероприятия.

Как сообщалось 6 декабря, экс-президент Украины Порошенко дал президенту Зеленскому четыре совета перед “нормандским саммитом“.

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