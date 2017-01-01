В Доме-музее Булгакова открыли предаукционную выставку антиквариата

На выставке представлены раритетные антикварные книги, картины известных мастеров киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины.

В субботу, 7 декабря, в Доме-музее Булгакова на Андреевском спуске открыли предаукционную выставку антиквариата.

На выставке представлены уникальные книги и картины известных мастеров киевской школы, старинные предметы и многое другое.

Предакционная выставка в Музее Булгакова

Самые яркие елементы экспозиции:

- Подносной экземпляр «Киев теперь и прежде» (существует всего 50 таких книг, которые были предназначены для великих князей и генерал-губернаторов);

- Ряд книг XVIII ст. (право, история, история Украины и т. д.) с гравюрами, что уже само по себе является выдающимся событием, поскольку более 2-3 книг XVIII ст. ранее в Украине еще не выставлялось;

- Расстрелянное Возрождение украинской нации – Кобзарь Т. Шевченко 1931 года издания с иллюстрациями В. Седляра, который был расстрелян за иллюстрирование этого издания в доме бывшего Института благородных девиц в 1937 г. (такая же судьба постигла всех, кто работал над этим изданием);

- Крест-мощевик (сер. XIX ст, Иерусалим) с фрагментом древесины креста, на котором был распят Иисус Христос.

Корреспондент Выставка в Музее Булгакова 14 декабря все эти произведения можно будет приобрести на благотворительном аукционе. Вся прибыль от аукциона будет направлена на поддержку Дома-музея Михаила Булгакова.

"По моему мнению, значение Дома-музея Булгакова для Киева, как и большинства достопримечательностей, связанных со славными именами прошедших времен, недооценено. Киевляне привыкли к тому, что имеют огромное количество достопримечательностей, и не задумываются над тем, что однажды можно все это потерять, если уже сегодня не прилагать усилий для их сохранения. Именно такой и является миссия благотворительного аукциона, который я провожу 14 декабря. Все средства, полученные от продажи лотов, пойдут в поддержку музея. Каждый из нас может сделать свой взнос в дело сохранения Дома-музея Булгакова на Андреевском", — объясняет цель аукциона основатель фонда Культурные новации Владислав Трубицин, ставший инициатором торгов.