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В Доме-музее Булгакова открыли предаукционную выставку антиквариата

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На выставке представлены раритетные антикварные книги, картины известных мастеров киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины.
Аукцион в Музее Булгакова
Аукцион в Музее Булгакова
Корреспондент
 
В субботу, 7 декабря, в Доме-музее Булгакова на Андреевском спуске открыли предаукционную выставку антиквариата. 
 
На выставке представлены уникальные книги и картины известных мастеров киевской школы, старинные предметы и многое другое. 
Предакционная выставка в Музее Булгакова
 
Самые яркие елементы экспозиции:
 
- Подносной экземпляр «Киев теперь и прежде» (существует всего 50 таких книг, которые были предназначены для великих князей и генерал-губернаторов);
 
- Ряд книг XVIII ст. (право, история, история Украины и т. д.) с гравюрами, что уже само по себе является выдающимся событием, поскольку более 2-3 книг XVIII ст. ранее в Украине еще не выставлялось;
 
- Расстрелянное Возрождение украинской нации – Кобзарь Т. Шевченко 1931 года издания с иллюстрациями В. Седляра, который был расстрелян за иллюстрирование этого издания в доме бывшего Института благородных девиц в 1937 г. (такая же судьба постигла всех, кто работал над этим изданием);
 
- Крест-мощевик (сер. XIX ст, Иерусалим) с фрагментом древесины креста, на котором был распят Иисус Христос.
Корреспондент
Выставка в Музее Булгакова
 
14 декабря все эти произведения можно будет приобрести на благотворительном аукционе. Вся прибыль от аукциона будет направлена на поддержку Дома-музея Михаила Булгакова.
 
"По моему мнению, значение Дома-музея Булгакова для Киева, как и большинства достопримечательностей, связанных со славными именами прошедших времен, недооценено. Киевляне привыкли к тому, что имеют огромное количество достопримечательностей, и не задумываются над тем, что однажды можно все это потерять, если уже сегодня не прилагать усилий для их сохранения. Именно такой и является миссия благотворительного аукциона, который я провожу 14 декабря. Все средства, полученные от продажи лотов, пойдут в поддержку музея. Каждый из нас может сделать свой взнос в дело сохранения Дома-музея Булгакова на Андреевском", — объясняет цель аукциона основатель фонда Культурные новации Владислав Трубицин, ставший инициатором торгов. 
 
По словам директора Дома-музея Булгакова Людмилы Губианури, частное меценатство играет
решающую роль в сохранении выдающихся памятников, поскольку государственного финансирования явно не хватает.
 
Напомним, ранее в Киеве открыли мемориальную доску Булгакову. Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель. Сейчас в здании находится кафедра Института филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко. 
 
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Теги: выставка, музей, Булгаков, аукціон
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Источник: korrespondent.net

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