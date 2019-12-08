Вече на Майдане: Пойман провокатор

Задержанный мужчина бросил в сторону сцены несколько яиц.

Мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

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Провокация произошла после в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон “Слава Украине!“. В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.

Как сообщалось 4 декабря, политсилы Петра Порошенко (“Евросолидарность“), Святослава Вакарчука (“Голос“) и Юлии Тимошенко (“Батькивщина“) призвали всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию на Майдан Независимости в Киеве.

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