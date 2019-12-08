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Вече на Майдане: Пойман провокатор

Комментариев: 6
Задержанный мужчина бросил в сторону сцены несколько яиц.
Вече на Майдане: Пойман провокатор
© censor.net.ua
Фото 1/5
  • Провокатора тут же задержали
  • Провокатора тут же задержали
  • Провокатора тут же задержали
  • Провокатора тут же задержали
  • Провокатора тут же задержали
Вече на Майдане: Пойман провокатор
Провокатора тут же задержали
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Мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

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Провокация произошла после в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон “Слава Украине!“. В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.

Как сообщалось 4 декабря, политсилы Петра Порошенко (“Евросолидарность“), Святослава Вакарчука (“Голос“) и Юлии Тимошенко (“Батькивщина“) призвали всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию на Майдан Независимости в Киеве.

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Теги: Майдан. провокатор, Киев
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Комментариев (6)
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Антибес    08.12.2019, 18:05
Оценка:  -1
Антибес
Несколько яиц?А ведь,как настоящий патриот,он должен был бросить несколько РГО...
Л_о_л_а    08.12.2019, 17:54
Оценка:  0
Л_о_л_а
очередные претенденты на "неместную скотню" выперлись на майдаун...
Л_о_л_а    08.12.2019, 17:54
Оценка:  0
Л_о_л_а
не коктейль же Молотова....
Roma_Crimea    08.12.2019, 17:52
Оценка:  +1
Roma_Crimea
Когда при порошке майдан устраивали, он всех называл "агентами кремля"...
PINKIPAU    08.12.2019, 18:18
Оценка:  -2
PINKIPAU
Предатель лапотный, как там житуха при Путлере ? Уже жрать видимо нечего.
Meritus    08.12.2019, 17:47
Оценка:  -1
Meritus
Петю і я б закидав би яйцями. При чому тухлими. Але не на такому важливому заході.
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