На Голосеево по улицам гулял лось

Сотрудники зоопарка и добровольцы из группы dtp.kiev.ua уже неоднократно пытались отловить животное.

В Киеве около проспекта Науки жители Голосеевского района на минувших выходных засняли на видео лося, разгуливающего по столице.

Об этом сообщают пользователи паблика “Соседи. Голосеево“ в Facebook.

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“На спуске с проспекта Науки видела здоровенного живого лося!!! Вначале думала, кто так рано в таком месте лошадь выгуливает, а когда присмотрелась, была просто в шоке. Стоял возле дорожного знака возле частного сектора по левую строну, если ехать вниз“, - написала в паблике Ольга Мартынова.

В киевской Службе спасения животных уточнили, что на территории города действительно находится лось.

“Лось забрел в город еще лосенком, его регулярно видят в разных местах. Спасатели, сотрудники зоопарка и добровольцы из группы dtp.kiev.ua уже неоднократно пытались отловить животное, чтобы отвезти в лес. Но следует заметить, что лось находится на территории частных секторов и небольших участков леса и холмов, а сборы людей для его отлова длятся минимум 2 часа. При первом выезде его даже не заметили, а при втором – он мелькнул в кустах на огромном расстоянии“, - говорится в сообщении спасателей.

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В Службе отметили, что свидетели часто видят, как он выходит на дорогу и спокойно стоит там, но теряют время и звонят в полицию, ГСЧС или звонят в Службу спасениям животных с информацией, что час назад лось стоял на дороге.

“При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия“, – резюмировали в Kyiv Animal Rescue Group.

Как сообщалось 8 ноября, во Львовской области по городу бегал раненый лось.

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