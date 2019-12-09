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“Люблю тебя, мама”: В Киеве парень свел счеты с жизнью

Комментариев: 3
Парню было всего 22 года.
Парню было 22 года
Парню было 22 года
Информатор

Сегодня утром в Днепровском районе Киева, на бульваре Ярослава Гашека, 8а, молодой парень оставил предсмертную записку и выпрыгнул из окна высотки.

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Тело возле многоэтажки обнаружил случайный прохожий, который поначалу услышал резкий хлопок. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, травмы были несовместимы с жизнью. Парень погиб на месте.

На место событий прибыли полицейские. Они опросили родных погибшего. Оказалось, он проживал в этом же доме на 8 этаже. Родные рассказали, что у погибшего были психические расстройства. Само падение они не видели, но слышали хлопок.

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При осмотре комнаты погибшего было найдено записку с текстом "Люблю тебя, мама. Я Геркулес". Погибшему было лишь 22 года.

Напомним, по Киеву гуляла окровавленная девушка с ножом. Ее нашли возле станции метро на Оболони.

 

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Теги: самоубийство, Киев, столица, психические расстройства
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Комментариев (3)
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Антибес    09.12.2019, 12:39
Оценка:  0
Антибес
Лучше бы в ОтсОС пошёл.Там подобных"геркулесов"чут ь больше чем до хера.
темп    09.12.2019, 11:35
Оценка:  0
темп
Любил бы,не поступил бы так
Хюндай    09.12.2019, 11:34
Оценка:  0
Хюндай
Жрут всякую хрень.Мать растила растила и результат.
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