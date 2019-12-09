“Люблю тебя, мама”: В Киеве парень свел счеты с жизнью

Парню было всего 22 года.

Парню было 22 года Информатор

Сегодня утром в Днепровском районе Киева, на бульваре Ярослава Гашека, 8а, молодой парень оставил предсмертную записку и выпрыгнул из окна высотки.

Читай также: В России топ-чиновник выпал из окна и погиб

Тело возле многоэтажки обнаружил случайный прохожий, который поначалу услышал резкий хлопок. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, травмы были несовместимы с жизнью. Парень погиб на месте.

На место событий прибыли полицейские. Они опросили родных погибшего. Оказалось, он проживал в этом же доме на 8 этаже. Родные рассказали, что у погибшего были психические расстройства. Само падение они не видели, но слышали хлопок.

Читай также: В Киеве полицейские спасли женщину от самоубийства

При осмотре комнаты погибшего было найдено записку с текстом "Люблю тебя, мама. Я Геркулес". Погибшему было лишь 22 года.

Напомним, по Киеву гуляла окровавленная девушка с ножом. Ее нашли возле станции метро на Оболони.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram