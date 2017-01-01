В Киеве слетел с рельсов экскурсионный трамвай
Причины инцидента уточняются.
Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Пуще-Водице в столице сошел с рельсов экскурсионный трамвай.
Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
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"Вчера вечером в Пуще-Водице сошёл с рельс экскурсионный трамвай. К счастью, без пострадавших. Экскурсия удалась", – говорится в сообщении паблика.
Как сообщалось 21 ноября, в Одессе вывели на маршрут самый длинный трамвай в Украине.
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