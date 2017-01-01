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В Киеве слетел с рельсов экскурсионный трамвай

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Причины инцидента уточняются.
В сети опубликованы фото с места ЧП
В сети опубликованы фото с места ЧП
facebook.com/KyivOperativ

Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Пуще-Водице в столице сошел с рельсов экскурсионный трамвай.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

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"Вчера вечером в Пуще-Водице сошёл с рельс экскурсионный трамвай. К счастью, без пострадавших. Экскурсия удалась", – говорится в сообщении паблика.

Как сообщалось 21 ноября, в Одессе вывели на маршрут самый длинный трамвай в Украине.

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Теги: трамвай, Киев, авария
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