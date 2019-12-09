19-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку и вымогал у нее деньги

После изнасилования злоумышленник шантажировал жертву ее обнаженными фотографиями.

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Прокуратура сообщила о подозрении 19-летнему киевлянину в изнасиловании несовершеннолетней девушки и вымогательстве у нее денежных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщение сексуального характера, постепенно развращая последнюю. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

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В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого злоумышленник потребовал у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в Интернете фотографии школьницы в обнаженном виде.

По результатам предварительного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать.

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Сейчас молодому человеку сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Напомним, полиция Индии застрелила четырех подозреваемых в изнасиловании девушки. Мужчин доставили на место преступления без наручников. Подозреваемые попытались отобрать у полицейских оружие и сбежать, но были застрелены.

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