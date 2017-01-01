В Киеве вандалы повредили памятник Данте Алигьери

Памятник открыли в 2015 году.

Хулиганы отбили мраморную голову орла, который был частью композиции памятника delo.ua

Сегодня, 9 ноября, в центре Киева, в парке Владимирская горка вандалы испортили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Об этом сообщает Delo.ua.

Хулиганы отбили мраморную голову орла, который был частью композиции памятника. Уточняется, что орлу уже ранее сносили голову в январе 2015 года.

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Напомним, памятник открыли в 2015 году, в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного итальянского поэта Данте Алигьери. Композиция из белого мрамора - совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого.

Как сообщалось 25 ноября, Израиль требует найти виновных в осквернении памятника Шолом-Алейхему в Киеве.

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