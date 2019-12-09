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В Киеве 14-летний школьник выбросился из окна 10 этажа

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Парень скончался от полученных травм.
Фото с места событий
Фото с места событий
Информатор

Сегодня, 9 декабря, в Шевченковском районе Киева, на улице Орловская, 15, из окна многоэтажки выбросился подросток. От полученных травм он погиб на месте.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

О произошедшем в полицию сообщила бабушка погибшего. Она сообщила, что внук выбросился из окна в 12:05.

По информации полицейских, парню было 14 лет. Он выбросился из окна 10 этажа. Травмы, полученные в результате падения с такой высоты были несовместимы с жизнью. Он скончался мгновенно. 

Парню было 14 лет
Парню было 14 лет
Информатор

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Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства. На данный момент причины поступка подростка неизвестны.

Напомним, в Киеве парень свел счеты с жизнью, оставив записку со словами: “Люблю тебя, мама”. Парню было всего 22 года.

 

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Теги: самоубийство, Киев, столица, школьник
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