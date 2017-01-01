В Киеве установили главную елку страны

Монтаж новогодней елки-2020 завершен.

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В Киеве на Софийской площади завершен монтаж главной новогодней елки страны. Об этом сообщает Вечерний Киев.

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30-метровая новогодняя елка была собрана из веток сосны и пихты. Дерево украшено 700 новогодними игрушками, конфетами, шарами, леденцами.

В оформлении елки были использованы красный, белый и зеленый цвета. Основной тематикой праздничной локации стала сказка о Щелкунчике.

Елку торжественно откроют на День Святого Николая 19 декабря

Ранее сообщалось о том, сколько в этом году будут стоить новогодние елки.

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