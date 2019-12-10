В Киеве задержали россиянина с тремя пистолетами

Задержание провели в Дарницком районе столицы.

В авто обнаружили три пистолета марки Glock facebook.com/UA.KyivPolice/

В столице спецназовцы задержали гражданина Российской Федерации и изъяли у него три единицы огнестрельного оружия.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы.

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В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о задержании мужчины с оружием. На место выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой полицейские полка особого назначения № 1 проверили автомобиль Ford, за рулем которого находился 42-летний гражданин России. Также стало известно, что транспортное средство находилось на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.

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В салоне автомобиля правоохранители обнаружили пакет с тремя предметами, похожими на огнестрельное оружие в разобранном состоянии. Владелец иномарки пояснил, что изъятые предметы являются пистолетами марки Glock, которые принадлежат ему.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские направили оружие на соответствующую экспертизу, а также выясняют ее происхождение.

По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Задержанному выбирают меру пресечения.

Как сообщалось 20 ноября, в Киеве пьяный россиянин с пистолетом приставал к прохожим.

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