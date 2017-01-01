В центре Киева митингуют против "особого статуса Донбасса"
В центре Киева проходит очередной митинг, протестующие выступают против продления закона об особом статусе Донбасса,
Об этом сообщает "Вечерний Киев".
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Люди начали собираться на площади возле театра им. Ивана Франко. Оттуда несколько сотен людей отправилось по улице Ольгинськой к зданию Верховной Рады. Там они выступят против продления закона об особом статусе Донбасса.
Возле здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве проходила акция "Варта на Банковой" с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время переговоров в Париже 9 декабря.
9 декабря участники акции "Варта на Банковой" разошлись, таким образом показав, что удовлетворены результатами саммита нормандской четверки".
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