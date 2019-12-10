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Активисты свернули палатки на Банковой

Комментариев: 3
Протестующие стоявшие на Банковой под лозунгом «Нi капітуляції» свернули палаточный городок.
Активисты свернули палатки на Банковой
© hvylya.net
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  • Акция на Банковой
  • Акция на Банковой
  • Акция на Банковой
  • Акция на Банковой
Активисты свернули палатки на Банковой
Акция на Банковой
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Активисты организации “Рух опору капітуляції“ закончили протестные акции и свернули палатки. Об этом сообщает корреспондент издания “Українських Новин“

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На ул. Банковской убрали палатки и металлодетекторы, проход на площадь свободен. Палатки начали сворачивать около 3 часов ночи, говорит очевидец Василий Мартынюк.

Причина такая: Владимир Александрович не перешел “красную линию“, - сказал он.

Также мужчина заявил, что на встречи «нормандского формата» делегаты так и не сумели ни о чем договориться, а Президент Зеленский не «пересек красную черту» - добавил мужчина.

Напомним, в Киеве прошло вече накануне саммита «нормандской четверки»

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Теги: ні капітуляції, Банковая, Майдан
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Комментариев (3)
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Peyot    10.12.2019, 14:19
Оценка:  +1
Peyot
Судя по тому что клоуны таки перешли все красные линии а некапитулянты не заметили похожу что они таки были оплачены беней изначально!
morbig    10.12.2019, 14:08
Оценка:  -1
morbig
к новому году бабла подняли и хорош
ЗаУкраїну    10.12.2019, 13:52
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Ублюдки!
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