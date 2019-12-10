Активисты свернули палатки на Банковой

Протестующие стоявшие на Банковой под лозунгом «Нi капітуляції» свернули палаточный городок.

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Активисты организации “Рух опору капітуляції“ закончили протестные акции и свернули палатки. Об этом сообщает корреспондент издания “Українських Новин“.

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На ул. Банковской убрали палатки и металлодетекторы, проход на площадь свободен. Палатки начали сворачивать около 3 часов ночи, говорит очевидец Василий Мартынюк.

Причина такая: Владимир Александрович не перешел “красную линию“, - сказал он.

Также мужчина заявил, что на встречи «нормандского формата» делегаты так и не сумели ни о чем договориться, а Президент Зеленский не «пересек красную черту» - добавил мужчина.

Напомним, в Киеве прошло вече накануне саммита «нормандской четверки»

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