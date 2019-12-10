Центральный вокзал Киева превратят в ТРЦ: Показан дизайн

Вокзал хотят реконструировать и осовременить, а также сделать прибыльным.

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“Укрзализныця“ планирует в ближайшие несколько месяцев через систему Prozorro выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном и Южном вокзалах Киева, а также в переходе между ними. Об этом написал в Facebook глава компании Евгений Кравцов.

Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы, а удобные и неиспользованные площади – коммерциализированы. Так поступили уже с багажным отделением, где развернута выставка Ukraine WOW, - написал глава УЗ.

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По его оценкам, на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн. Вокзал будет реконструирован изнутри, а поступления “Укрзализныци“ могут вырасти в семь раз.

Пока же, с начала 2019-го, вокзал принес компании 87 млн ​​грн убытков, - отметил Кравцов.

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Причины, которые, со слов главы УЗ, мешали провести подобные изменения ранее, сводились к политической бюрократии. Сейчас же компания имеет необходимые разрешения и готова к реализации задуманного.

На следующих этапах планируется реконструировать привокзальные площади и передать часть из них в концессию. В итоге, на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр.

Также Кравцов показал эскизы того, каким должен быть вокзал после завершения всех работ.

Напомним, УЗ построит ж/д ветку Львов-Польша с европейской колеей. Это позволит запустить прямые беспересадочные рейсы из Львова практически в любые европейские города.

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