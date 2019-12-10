Рядом с Крещатиком возле школы похитили ребенка
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В Киеве недалеко от Крещатика 10 декабря похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка. Полиция ввела в городе операцию “Перехват“.
Об этом сообщает “Информатор“ со ссылкой на собственные источники.
“Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО“, - говорится в сообщении.
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Полиция ввела в Киеве операцию “Перехват“ по розыску и задержанию автомобиля. По предварительной информации, машина взяла направление в сторону Оболони.
Как сообщалось 30 октября, возле метро “Дружбы народов“ похитили ребенка - младенца положили в багажник авто.
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