Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рядом с Крещатиком возле школы похитили ребенка

Комментариев: 0
Предположительно, машина направилась в сторону Оболони.
Оперативный план "Перехват" ввели в 15:37
Оперативный план "Перехват" ввели в 15:37
kiev.informator.ua

Читай также: Похитил женщину, избил и требовал выкуп: В Черкассах пойман похититель

В Киеве недалеко от Крещатика 10 декабря похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка. Полиция ввела в городе операцию “Перехват“.

Об этом сообщает “Информатор“ со ссылкой на собственные источники.

“Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО“, - говорится в сообщении. 

Читай также: Похищение младенца под Киевом: суд вынес решение

Полиция ввела в Киеве операцию “Перехват“ по розыску и задержанию автомобиля. По предварительной информации, машина взяла направление в сторону Оболони.

Девочку забрали возле школы №53
Девочку забрали возле школы №53
Скриншот

Как сообщалось 30 октября, возле метро “Дружбы народов“ похитили ребенка - младенца положили в багажник авто.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: похищение человека, ребенок, Киев, девочка, выкуп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь