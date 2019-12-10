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В центре Киева похитили 12-летнюю девочку - СМИ

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Подростка 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53 в центре столицы.
Полиция объявила план Перехват
Полиция объявила план Перехват
Корреспондент.net
 
В центре Киева похитили и увезли в неизвестном направлении девочку-подростка, это случилось на Крещатике во вторник, 10 декабря, сообщает Информатор со ссылкой на источники в полиции.
 
Правоохранители разыскивают Volkswagen Multivan черного цвета.
 
Столичные полицейские ввели оперативный план Перехват в 15:37. 
 
Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Предварительно, машина едет в сторону Оболони.
 
Позже появилась официальная информация от полицейских, что девочку никто не похищал.
 
Это установили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что в школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время она находится с охранником.
 
Как сообщалось, сотрудники полиции предупредили в Киеве похищение женщины – помощницы народного депутата Украины. Ее хотели похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов.
 
Напомним, на Херсонщине парень похитил бывшую девушку. Мужчина решил силой заставить ее жить с ним. Он связал потерпевшую и увез за пределы села.
 

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Теги: Киев, полиция, Крещатик, перехват, похищение
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Источник: korrespondent.net

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