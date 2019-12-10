В центре Киева похитили 12-летнюю девочку - СМИ

Подростка 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53 в центре столицы.

В центре Киева похитили и увезли в неизвестном направлении девочку-подростка, это случилось на Крещатике во вторник, 10 декабря, сообщает Информатор со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранители разыскивают Volkswagen Multivan черного цвета.

Столичные полицейские ввели оперативный план Перехват в 15:37.

Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Предварительно, машина едет в сторону Оболони.

Позже появилась официальная информация от полицейских, что девочку никто не похищал.

Это установили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что в школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время она находится с охранником.

Как сообщалось, сотрудники полиции предупредили в Киеве похищение женщины – помощницы народного депутата Украины. Ее хотели похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов.

Напомним, на Херсонщине парень похитил бывшую девушку. Мужчина решил силой заставить ее жить с ним. Он связал потерпевшую и увез за пределы села.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet