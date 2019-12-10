В Киеве подожгли третью мобильную вышку в знак солидарности с курдами

Поджигатели заявили, что атаковали Lifecell, так как этот оператор принадлежит турецкой компании Turkcell.

В Киеве активисты в ночь на вторник, 10 декабря, подожгли вышку мобильного оператора Lifecell "в знак солидарности с курдскими партизанами". Об этом сообщили сами поджигатели, которые называют себя "анархистами".

Они утверждают, что это политический акт против военной операции Турции на территории Сирии.

Это уже третий поджог вышки Lifecell. В этот раз их объектом нападения стала вышка на пересечении Гостомельского шоссе и Большой кольцевой дороги.

По словам "анархистов", они атаковали Lifecell, так как этот оператор принадлежит турецкой компании Turkcell - "соучастнику агрессии режима Эрдогана против народного самоуправления в Курдистане".

Поджигатели заявляют, что компания Turkcell возводит свои вышки "на захваченных турецким правительством территориях Сирии" и украинские активисты поджигают вышки в знак солидарности с курдскими партизанами и украинскими протестующими, которых в октябре неизвестные атаковали на митинге под турецким посольством.

Напомним, в середине ноября под Киевом сожгли две вышки Lifecell в "поддержку" Курдистана. В компании назвали инцидент "актом вандализма". Перед этим в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. Столкновение произошло спустя три недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности.

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