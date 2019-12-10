Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве подожгли третью мобильную вышку в знак солидарности с курдами

Комментариев: 3
Поджигатели заявили, что атаковали Lifecell, так как этот оператор принадлежит турецкой компании Turkcell.
Вышка горела на пересечении Гостомельского шоссе и Большой кольцевой дороги
Вышка горела на пересечении Гостомельского шоссе и Большой кольцевой дороги
kg.ua

В Киеве активисты в ночь на вторник, 10 декабря, подожгли вышку мобильного оператора Lifecell "в знак солидарности с курдскими партизанами". Об этом сообщили сами поджигатели, которые называют себя "анархистами".

Они утверждают, что это политический акт против военной операции Турции на территории Сирии.

Это уже третий поджог вышки Lifecell. В этот раз их объектом нападения стала вышка на пересечении Гостомельского шоссе и Большой кольцевой дороги.

По словам "анархистов", они атаковали Lifecell, так как этот оператор принадлежит турецкой компании Turkcell - "соучастнику агрессии режима Эрдогана против народного самоуправления в Курдистане".

Поджигатели заявляют, что компания Turkcell возводит свои вышки "на захваченных турецким правительством территориях Сирии" и украинские активисты поджигают вышки в знак солидарности с курдскими партизанами и украинскими протестующими, которых в октябре неизвестные атаковали на митинге под турецким посольством.

Напомним, в середине ноября под Киевом сожгли две вышки Lifecell в "поддержку" Курдистана. В компании назвали инцидент "актом вандализма". Перед этим в Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. Столкновение произошло спустя три недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, курды, курдистан, поджог, мобильный оператор, Lifecell
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Евроскептик    10.12.2019, 21:37
Оценка:  -3
Евроскептик
А пользователи,связь потерявшие надолго,при чем?
Л_о_л_а    10.12.2019, 21:20
Оценка:  -2
Л_о_л_а
"В Киеве активисты в ночь на вторник, 10 декабря, подожгли вышку мобильного оператора Lifecell..."

какие на фик активисты???? они бандиты....
Michael2811    10.12.2019, 21:18
Оценка:  -4
Michael2811
В огороде бузина.......Долее по тексту!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь